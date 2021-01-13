MENÜ
Son Dakika
En Çok Okunanlar
Manşetler
Gazete 1. Sayfaları
Yazarlar
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
4 °C
GALERİ
VİDEO
FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1. Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
U20 Dünya Kupası
BASKETBOL
VOLEYBOL
MOTOR SPORLARI
TENİS
DİĞER
Yazarlar
Reklam
İletişim
Kullanım Şartları
Çerez Politikası
Mobil Uygulamalar
Künye
İnsan Kaynakları
Çok Okunanlar
Sitene Ekle
RSS
SON DAKİKA
TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE WHATSAPP'A KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Anasayfa
Foto Galeri
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
13 Ocak 2021 12:50
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe aynı puanda zirvede yer alıyor.Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen ekipler çalışmalarını sürdürürken İddia Risk Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi.
BB. Erzurumspor 3000
1
/ 21
MKE Ankaragücü 3000
2
/ 21
Denizlispor 3000
3
/ 21
Kayserispor 2000
4
/ 21
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
SİTENE EKLE
RSS
BİZE ULAŞIN
KÜNYE
İNSAN KAYNAKLARI
REKLAM
A R A
Ana Sayfa
Son Dakika
Yazarlar
Foto Galeri
Futbol
Basketbol
Voleybol
Motor Sporları
Tenis
İletişim