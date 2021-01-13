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  3. 13 Ocak 2021 12:50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe aynı puanda zirvede yer alıyor.Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen ekipler çalışmalarını sürdürürken İddia Risk Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

BB. Erzurumspor 3000

1/ 21
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

MKE Ankaragücü 3000

2/ 21
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Denizlispor 3000

3/ 21
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Kayserispor 2000

4/ 21
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