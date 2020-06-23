Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Corona virüsü salgını arası sonrası yeniden başlayan ve 28. haftası geride bırakılan Süper Lig'de heyecan adeta doruğa ulaştı.
Corona virüsü salgını arası sonrası yeniden başlayan ve 28. haftası geride bırakılan Süper Lig'de heyecan adeta doruğa ulaştı.
Geçtiğimiz hafta 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un Alanyaspor ile berabere kalması sonrası liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında 1 puan aldığı haftada Sivasspor da Konyaspor engeline takıldı.