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  3. 23 Haziran 2020 13:55

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Corona virüsü salgını arası sonrası yeniden başlayan ve 28. haftası geride bırakılan Süper Lig'de heyecan adeta doruğa ulaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Corona virüsü salgını arası sonrası yeniden başlayan ve 28. haftası geride bırakılan Süper Lig'de heyecan adeta doruğa ulaştı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Geçtiğimiz hafta 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un Alanyaspor ile berabere kalması sonrası liderlik koltuğuna oturdu.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında 1 puan aldığı haftada Sivasspor da Konyaspor engeline takıldı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Geçtiğimiz hafta mağlubiyet şoku yaşayan Beşiktaş ise Denizlispor karşısında adeta şov yaparak şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

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