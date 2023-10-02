Süper Lig'de yaprak dökümü! 7 haftada 6 teknik direktör gitti

Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor ve Hüseyin Eroğlu'na teşekkür eden Samsunspor'la, Tolunay Kafkas'la karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine giden MKE Ankaragücü henüz yeni bir teknik adamla anlaşmadı.