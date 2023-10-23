Süper Lig'de yaprak dökümü bitmek bilmiyor
Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun 9 haftalık bölümü geride kalmaya hazırlanırken 10 kulüp teknik adamlarıyla yol ayrımına gitti.
Süper Lig'de yeni sezon bütün heyecanıyla devam ederken ilk 9 haftada yaşanan teknik direktör ayrılıkları damga vurdu. Geçen sezon aynı zaman diliminde 4 teknik adam ayrılığı yaşanırken bu yıl 10 kulüp başarısızlığın faturasını teknik direktörlere keserken; bazı ayrılıklar da anlaşmazlıklardan doğdu. Geçtiğimiz sezon aynı dönemde ligde Kasımpaşa, Hatayspor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nde ayrılık yaşanırken bu yılki 9 haftada 10 teknik adam değişikliğine gidildi.
GEÇEN SEZON DEĞİŞENLER
Geçen sezona Sami Uğurlu teknik direktörlüğünde başlayan Kasımpaşa ise ilk 2 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından Uğurlu’yu göndermiş ve takımı Şenol Can’a emanet etmişti.
Sezona Mustafa Dalcı önderliğinde giren MKE Ankaragücü ise ilk 3 haftada alınan 1 puanın ardından Dalcı ile yollarını ayırıp yerine teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan’a teslim etmişti.
Yine aynı sezona Serkan Özbalta yönetiminde giren Hatayspor, alınan başarısız sonuçlarından ardından Özbalta ile yollarını ayırmış ve takımın başına Volkan Demirel’i getirmişti.