Süper Lig'de yaprak dökümü bitmek bilmiyor

Süper Lig'de yeni sezon bütün heyecanıyla devam ederken ilk 9 haftada yaşanan teknik direktör ayrılıkları damga vurdu. Geçen sezon aynı zaman diliminde 4 teknik adam ayrılığı yaşanırken bu yıl 10 kulüp başarısızlığın faturasını teknik direktörlere keserken; bazı ayrılıklar da anlaşmazlıklardan doğdu. Geçtiğimiz sezon aynı dönemde ligde Kasımpaşa, Hatayspor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nde ayrılık yaşanırken bu yılki 9 haftada 10 teknik adam değişikliğine gidildi.