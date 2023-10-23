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Süper Lig'de yaprak dökümü bitmek bilmiyor

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun 9 haftalık bölümü geride kalmaya hazırlanırken 10 kulüp teknik adamlarıyla yol ayrımına gitti.

Kaynak: DHA
Süper Lig'de yaprak dökümü bitmek bilmiyor - Resim: 1

Süper Lig'de yeni sezon bütün heyecanıyla devam ederken ilk 9 haftada yaşanan teknik direktör ayrılıkları damga vurdu. Geçen sezon aynı zaman diliminde 4 teknik adam ayrılığı yaşanırken bu yıl 10 kulüp başarısızlığın faturasını teknik direktörlere keserken; bazı ayrılıklar da anlaşmazlıklardan doğdu. Geçtiğimiz sezon aynı dönemde ligde Kasımpaşa, Hatayspor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nde ayrılık yaşanırken bu yılki 9 haftada 10 teknik adam değişikliğine gidildi.

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Süper Lig'de yaprak dökümü bitmek bilmiyor - Resim: 2

GEÇEN SEZON DEĞİŞENLER

Geçen sezona Sami Uğurlu teknik direktörlüğünde başlayan Kasımpaşa ise ilk 2 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından Uğurlu’yu göndermiş ve takımı Şenol Can’a emanet etmişti.

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Süper Lig'de yaprak dökümü bitmek bilmiyor - Resim: 3

Sezona Mustafa Dalcı önderliğinde giren MKE Ankaragücü ise ilk 3 haftada alınan 1 puanın ardından Dalcı ile yollarını ayırıp yerine teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan’a teslim etmişti.

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Süper Lig'de yaprak dökümü bitmek bilmiyor - Resim: 4

Yine aynı sezona Serkan Özbalta yönetiminde giren Hatayspor, alınan başarısız sonuçlarından ardından Özbalta ile yollarını ayırmış ve takımın başına Volkan Demirel’i getirmişti.

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