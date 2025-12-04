Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor: 14 haftada 12 teknik direktör gitti

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir sezon başında değişiklik yaşadı

Gaziantep'in ardından İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, teknik direktör değişikliği yaşadı. Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Kartal’da özellikle Avrupa defterinin erken kapanması bu değişiklikte etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre’nin Lausanne takımına elendi. Söz konusu sonuçların ardından Solskjaer ile 28 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Beşiktaş bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın’a teslim etti.