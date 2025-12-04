Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor: 14 haftada 12 teknik direktör gitti
Trendyol Süper Lig’de 14 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 12 takım teknik direktör değişikliğine gitti.
Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk 14 haftasında yine teknik direktör ayrılıkları ön plana çıktı. Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 12'si teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.
Perdeyi Gaziantep FK açtı
2025-2026 sezonunda ilk direktör değişikliğine giden takım Gaziantep FK oldu. İsmet Taşdemir yönetiminde yeni döneme 'merhaba' diyen Güneydoğu Anadolu ekibi, ilk 2 haftada Galatasaray ve Konyaspor’a 3-0’lık skorlarla kaybedince Taşdemir ile yollar ayrıldı. İsmet Taşdemir’in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, iyi bir başlangıç yaparak 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlik aldı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir sezon başında değişiklik yaşadı
Gaziantep'in ardından İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, teknik direktör değişikliği yaşadı. Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Kartal’da özellikle Avrupa defterinin erken kapanması bu değişiklikte etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre’nin Lausanne takımına elendi. Söz konusu sonuçların ardından Solskjaer ile 28 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Beşiktaş bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın’a teslim etti.
Fenerbahçe ise sezona Jose Mourinho ile giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon ortaya konan oyun sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adam, yeni dönemde de lige 1 galibiyet, 1 beraberlikle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u saf dışı bırakan Kanarya, play-off’ta Portekiz ekibi Benfica’ya elendi. Böylece Fenerbahçe’deki Jose Mourinho dönemi de 29 Ağustos tarihinde son buldu. Mourinho’nun ardından Domenico Tedesco sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü oldu.