Süper Lig'i karıştıracak transfer iddiası!
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın peşine düştü. Transferin gerçekleşmesi ise İngiliz takımı Watford'un ligdeki durumuna bağlı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak.
1 / 10
Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.
2 / 10
Çünkü Ozan'ın sezon başında kiralandığı İngiliz ekibi Watford ligde kalırsa, milli oyuncu 7 milyon Euro'ya Premier Lig oyuncusu olacak.
3 / 10
Fenerbahçe defteri kapanacak.
4 / 10