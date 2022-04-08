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Süper Lig'i karıştıracak transfer iddiası!

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın peşine düştü. Transferin gerçekleşmesi ise İngiliz takımı Watford'un ligdeki durumuna bağlı.

Süper Lig'i karıştıracak transfer iddiası! - Resim: 1

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. 

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Süper Lig'i karıştıracak transfer iddiası! - Resim: 2

Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.

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Süper Lig'i karıştıracak transfer iddiası! - Resim: 3

Çünkü Ozan'ın sezon başında kiralandığı İngiliz ekibi Watford ligde kalırsa, milli oyuncu 7 milyon Euro'ya Premier Lig oyuncusu olacak.

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Süper Lig'i karıştıracak transfer iddiası! - Resim: 4

Fenerbahçe defteri kapanacak.

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