Süper Lig'in 15'inci haftası ilklerin haftası oldu

FENERBAHÇE’NİN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Süper Lig’de lider Galatasaray’ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde önemli bir 3 puan bıraktı. Aldığı mağlubiyet sonrasında Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Lig’de son olarak 9’uncu haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu maçın ardından oynadığı 5 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Derbide mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda ilk kez sahadan puansız ayrıldı.