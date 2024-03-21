Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de en değerli 10 futbolcuyu açıkladı. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe'den 9 oyuncu yer aldı.
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) açıkladı. Listede ilk 9 sırayı Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular oluştururken zirvede sarı-kırmızılıların yıldızı yer aldı.
İşte CIES'e göre Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu:
10 - Semih Kılıçsoy 13.6 milyon Euro
Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonunda A takıma yükselen Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
9 - Tete 14 milyon Euro
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Tete, Süper Lig'de oynadığı 27 maçta sadece 4 asist yaptı.
8 - Jayden Oosterwolde 14.7 milyon Euro
Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde İtalya Serie B ekiplerinden Parma'dan 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jayde Oosterwolde, Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giydi.