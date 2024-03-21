  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de en değerli 10 futbolcuyu açıkladı. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe'den 9 oyuncu yer aldı.

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı - Resim: 1

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) açıkladı. Listede ilk 9 sırayı Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular oluştururken zirvede sarı-kırmızılıların yıldızı yer aldı.

İşte CIES'e göre Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu:

1 / 11
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı - Resim: 2

10 - Semih Kılıçsoy 13.6 milyon Euro

Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonunda A takıma yükselen Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

2 / 11
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı - Resim: 3

9 - Tete 14 milyon Euro

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Tete, Süper Lig'de oynadığı 27 maçta sadece 4 asist yaptı.

3 / 11
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı - Resim: 4

8 - Jayden Oosterwolde 14.7 milyon Euro

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde İtalya Serie B ekiplerinden Parma'dan 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jayde Oosterwolde, Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giydi.

4 / 11