Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti
Süper Lig 2023-2024 sezonunda birçok yıldız oyuncuyu transfer ederken piyasa değeri yüksek oyuncular sıralaması da değişti. İlk 3 sırada aynı takımın oyuncuları var.
Trabzonspor'un Arsenal'dan kadrosuna kattığı Nicolas Pepe transferi sonrası piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'deki güncel piyasa değeri en yüksek futbolcular...
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10- FERDİ KADIOĞLU: 17 MİLYON EURO
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9- VICTOR NELSSON: 18 MİLYON EURO
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8- SEBASTIAN SZYMANSKI: 18 MİLYON EURO
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