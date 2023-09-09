  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti

Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti

Süper Lig 2023-2024 sezonunda birçok yıldız oyuncuyu transfer ederken piyasa değeri yüksek oyuncular sıralaması da değişti. İlk 3 sırada aynı takımın oyuncuları var.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti - Resim: 1

Trabzonspor'un Arsenal'dan kadrosuna kattığı Nicolas Pepe transferi sonrası piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'deki güncel piyasa değeri en yüksek futbolcular...

1 / 11
Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti - Resim: 2

10- FERDİ KADIOĞLU: 17 MİLYON EURO

2 / 11
Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti - Resim: 3

9- VICTOR NELSSON: 18 MİLYON EURO

3 / 11
Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti - Resim: 4

8- SEBASTIAN SZYMANSKI: 18 MİLYON EURO

4 / 11