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Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu

Türkiye'de transfer döneminin tamamlanması sonrası Spor Toto Süper Lig'in en pahalı 11'i belli oldu.

Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu - Resim: 1

Türkiye'de ara transfer dönemi 5 Mart Pazar günü sona erdi. Kulüpler, yaz transfer dönemine göre kış transfer dönemini biraz daha sakin geçirdi. Beşiktaş 5, Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Trabzonspor 1 transfer yaptı. Bu transferlerin ardından Süper Lig'in en değerli futbolcularından kurulu ilk 11'i de belli oldu.

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Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu - Resim: 2

Uğurcan Çakır

Takım: Trabzonspor

Yaş: 26

Mevki: Kaleci

Değeri: 14 milyon Euro

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Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu - Resim: 3

Ferdi Kadıoğlu

Takım: Fenerbahçe

Yaş: 23

Mevki: Sağ bek

Değeri: 12 milyon Euro

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Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu - Resim: 4

Victor Nelsson

Takım: Galatasaray

Yaş: 24

Mevki: Stoper

Değeri: 14 milyon Euro

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