Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu
Türkiye'de transfer döneminin tamamlanması sonrası Spor Toto Süper Lig'in en pahalı 11'i belli oldu.
Türkiye'de ara transfer dönemi 5 Mart Pazar günü sona erdi. Kulüpler, yaz transfer dönemine göre kış transfer dönemini biraz daha sakin geçirdi. Beşiktaş 5, Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Trabzonspor 1 transfer yaptı. Bu transferlerin ardından Süper Lig'in en değerli futbolcularından kurulu ilk 11'i de belli oldu.
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Uğurcan Çakır
Takım: Trabzonspor
Yaş: 26
Mevki: Kaleci
Değeri: 14 milyon Euro
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Ferdi Kadıoğlu
Takım: Fenerbahçe
Yaş: 23
Mevki: Sağ bek
Değeri: 12 milyon Euro
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Victor Nelsson
Takım: Galatasaray
Yaş: 24
Mevki: Stoper
Değeri: 14 milyon Euro
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