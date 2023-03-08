Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu

Türkiye'de ara transfer dönemi 5 Mart Pazar günü sona erdi. Kulüpler, yaz transfer dönemine göre kış transfer dönemini biraz daha sakin geçirdi. Beşiktaş 5, Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Trabzonspor 1 transfer yaptı. Bu transferlerin ardından Süper Lig'in en değerli futbolcularından kurulu ilk 11'i de belli oldu.