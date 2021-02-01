Süper Lig'in gol kralı Boupendza için pazarlıklar sürüyor...
Sarı kırmızılılar İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Devre arasında Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'ya imza attıran sarı kırmızılılar dün gece Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin'i İstanbul'a getirdi.
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılar İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Devre arasında Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'ya imza attıran sarı kırmızılılar dün gece Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin'i İstanbul'a getirdi. Corona virüs testi pozitif çıkan Gedson Fernandes'in de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu transfer de KAP'a bildirildi. Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'in yıldızı Aoron Boupendza için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberleri...
Sarı kırmızılılar devre arası transfer döneminin son gününde Süper Lig'in gol kralı Gabonlu golcü Boupendza için transfer pazarlığına girdi. Hatayspor, Boupendza için 10 milyon € bonservis bedeli istiyor. Fransa'nın Bordeaux takımında yetişen Gabonlu golcü sezon başında Hatayspor'a transfer olmuştu. Galatasaray öte yandan Gedson Fernandes ve Yedlin'i de bugün açıklayacak.
Hatayspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Aoron Boupendza için girişimlere başlayan Galatasaray, bu transferi yarına yetiştirmeye hazırlanıyor. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, oyuncu için 10 milyon € istediklerini ifade etmişti.