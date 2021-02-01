Süper Lig'in gol kralı Boupendza için pazarlıklar sürüyor...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılar İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Devre arasında Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'ya imza attıran sarı kırmızılılar dün gece Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin'i İstanbul'a getirdi. Corona virüs testi pozitif çıkan Gedson Fernandes'in de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu transfer de KAP'a bildirildi. Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'in yıldızı Aoron Boupendza için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberleri...