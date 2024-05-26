Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu

Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, 99 puanlı Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 24'üncü kez Süper Lig'de şampiyonluğuna ulaştı. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti. 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.