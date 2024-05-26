Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu
Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde 24. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.
Galatasaray'ın galibiyet golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi, 53. dakikada ise Berkan Kutlu'dan geldi. Konyaspor'un golü 79. dakikada Prip'ten geldi.
Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, 99 puanlı Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 24'üncü kez Süper Lig'de şampiyonluğuna ulaştı. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti. 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.
Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti.