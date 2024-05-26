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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde 24. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

 

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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu - Resim: 2

Galatasaray'ın galibiyet golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi, 53. dakikada ise Berkan Kutlu'dan geldi. Konyaspor'un golü 79. dakikada Prip'ten geldi. 

 

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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu - Resim: 3

Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, 99 puanlı Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 24'üncü kez Süper Lig'de şampiyonluğuna ulaştı. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti. 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu - Resim: 4

Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti. 

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