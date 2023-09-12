Süper Lig'in yıldız transferlerinin faturası dudak uçuklattı

Türkiye’de futbol kulüplerinin değeri yıldan yıla artıyor. Süper Lig kulüplerinin güncel kadro değerleri bu yıl toplam 1.2 milyar Euro’ya yükseldi. Yapılan ortalama hesaplamalara göre 20 takımın bu yılki transfer harcaması 132,5 milyon Euro, dolar bazında 142,2 milyon dolarlık transfer harcaması yapıldı. Takımlarımızın yeni sezon öncesi şu ana kadarki güncel transfer harcamaları derlendi. Yeni sezonda şu ana kadar transfere Fenerbahçe 56.8 milyon Euro, Galatasaray 29.3 milyon Euro, Beşiktaş da 17 milyon Euro harcadı.