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  4. Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Marcelo, Türkiye'ye geliyor

Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Marcelo, Türkiye'ye geliyor

Dünya futboluna adıyla damgasını vuran ve "en iyi sol beklerden biri" olarak gösterilen Marcelo için Süper Lig devi devrede... Transfer Ocak ayında bitebilir...

Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Marcelo, Türkiye'ye geliyor - Resim: 1

15 sene formasını giydiği Real Madrid'e veda ederek Olympiakos'un yolunu tutan Marcelo, burada aradığını bulamadı.  

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Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Marcelo, Türkiye'ye geliyor - Resim: 2

14 haftası geride kalan ligde 3 maçta çok kısa süreler sahada kalan Marcelo, Avrupa arenasında da istediği şansı bulamadı.  

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Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Marcelo, Türkiye'ye geliyor - Resim: 3

Yunan ekibiyle yıldızı barışmayan tecrübeli sol bek ayrılık kararı aldı.

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Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Marcelo, Türkiye'ye geliyor - Resim: 4

Devre arası Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo için İspanyol ekibi Getafe'ye ile prensip anlaşmasına vardığı duyurulmuştu. Ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı. 

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