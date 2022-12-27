Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Marcelo, Türkiye'ye geliyor
Dünya futboluna adıyla damgasını vuran ve "en iyi sol beklerden biri" olarak gösterilen Marcelo için Süper Lig devi devrede... Transfer Ocak ayında bitebilir...
15 sene formasını giydiği Real Madrid'e veda ederek Olympiakos'un yolunu tutan Marcelo, burada aradığını bulamadı.
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14 haftası geride kalan ligde 3 maçta çok kısa süreler sahada kalan Marcelo, Avrupa arenasında da istediği şansı bulamadı.
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Yunan ekibiyle yıldızı barışmayan tecrübeli sol bek ayrılık kararı aldı.
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Devre arası Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo için İspanyol ekibi Getafe'ye ile prensip anlaşmasına vardığı duyurulmuştu. Ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı.
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