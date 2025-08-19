Süper Lig'te yeni sezonda koltuğuna veda eden ilk teknik direktörü o oldu
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Gaziantep ekibinde, yeni teknik direktörün Burak Yılmaz olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu.
Bu mağlubiyetin ardından Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk teknik direktör değişikliği de gerçekleşti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarına ayrıldığını açıkladı.
Ligde ilk 2 hafta Galatasaray ve Konyaspor 3-0’lık skorlarla mağlup olan Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
