Süper Lig'te yeni sezonda koltuğuna veda eden ilk teknik direktörü o oldu

Ligde ilk 2 hafta Galatasaray ve Konyaspor 3-0’lık skorlarla mağlup olan Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.