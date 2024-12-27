Suudiler bu video ile Fatih Terim'i resmen duyurdu
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video spor gündemine bomba gibi düştü.
Fatih Terim'in, Al-Shabab serüveni resmen başladı. Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'in Türkçe paylaşım da yaptı. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.
Suudi Arabistan temsilcisi, deneyimli teknik direktörü gece 04:00'te yaptığı paylaşımla duyurdu. Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.
Al-Shabab'ın resmi sayfasından yapılan Türkçe paylaşımda "Merhaba İmparator" sözlerine de yer verildi. Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" denildi. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.
Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.
İşte yeşil sahalara bomba gibi düşen o video...