Szalai'ye sürpriz teklif
İspanyol ekibi, stoperi Jules Kounde’yi ocak ayında ya da sezon sonunda 80 milyon Euro’ya satmaya hazırlanıyor. Estadio Deportivo, Fransız yıldızın yerini doldurmak için çalışmaların şimdiden başladığını yazdı.
Gazete, Monchi’nin ‘Macar İnci’ Attila Szalai’yi yakından takip ettiğini duyurdu. İspanyol ekibinin gözlemcilerinin, önceki gün oynanan İngiltere-Macaristan maçında Szalai’yi statta izledikleri öğrenildi.
Fenerbahçe’deki performansıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Attila Szalai, Avrupa’nın devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Macar yıldız, yaz transfer döneminde Atletico Madrid ve Aston Villa’nın radarına girmişti.
Ancak Sarı-Lacivertliler’i tatmin edecek bir teklif gelmedi. 11 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Süper Lig’in en pahalı stoperi olan Szalai, bu kez de transfer sihirbazı Monchi’nin radarına girdi. Sevilla’nın sportif direktörü olan ünlü futbol adamı, 23 yaşındaki stoperi yakın takibe aldı.
Chelsea ve ManU Estadio Deportivo, Sevilla’nın Jules Kounde’yi ara transfer döneminde ya da sezon sonunda satmaya hazırlandığını belirtti. Chelsea ve Manchester United devrede. Fransız yıldızı 80 milyon Euro gibi son derece yüksek bir bedelle göndermeye hazırlanan Kırmızı-Beyazlılar, onun yerini Attila Szalai ile doldurmak istiyor.