Szalai'ye sürpriz teklif

Ancak Sarı-Lacivertliler’i tatmin edecek bir teklif gelmedi. 11 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Süper Lig’in en pahalı stoperi olan Szalai, bu kez de transfer sihirbazı Monchi’nin radarına girdi. Sevilla’nın sportif direktörü olan ünlü futbol adamı, 23 yaşındaki stoperi yakın takibe aldı.