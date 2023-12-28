Tahliye edildikten sonra kahraman gibi karşılanan Faruk Koca helallik istedi

Tandoğan Tesisleri'nde 15 gündür destek olmak üzere bekleyen taraftarlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Koca, “Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok mahcubum, çok üzgünüm. Benden beklenmeyen bir şeydi. Dünya gündemini, Türkiye gündemini, özellikle Gazzeli çocukların, kadınların ve dünya mazlumlarının gündemini meşgul ettiğim için onlardan özür diliyorum, helallik istiyorum. Çünkü zulüm devam ederken, katliam devam ederken gündem o mazlumların olmalıydı. Türkiye'deki şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim. Gündem onların olmalıydı. Bu kadar acı, ızdırap varken gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı çok üzgünüm. 35 yıllık ticari, siyasi, sosyal hayatımda tanıdığım ve benden böyle bir şey beklemeyen dostlarımdan özür dilerim” ifadelerini kullandı.