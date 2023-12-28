Tahliye edildikten sonra kahraman gibi karşılanan Faruk Koca helallik istedi
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olayı ile ilgili soruşturmada tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın cezaevinden tahliye olmasının ardından tesislerde taraftarlar coşkulu karşılama düzenledi. Koca, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim" dedi.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca avukatların itirazı üzerine 15 günün ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Koca, tahliye edilmesinin ardından MKE Ankaragücü’nün Tandoğan Tesisleri’nde yüzlerce taraftarın coşkulu kutlaması ile karşılandı.
Tandoğan Tesisleri'nde 15 gündür destek olmak üzere bekleyen taraftarlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Koca, “Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok mahcubum, çok üzgünüm. Benden beklenmeyen bir şeydi. Dünya gündemini, Türkiye gündemini, özellikle Gazzeli çocukların, kadınların ve dünya mazlumlarının gündemini meşgul ettiğim için onlardan özür diliyorum, helallik istiyorum. Çünkü zulüm devam ederken, katliam devam ederken gündem o mazlumların olmalıydı. Türkiye'deki şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim. Gündem onların olmalıydı. Bu kadar acı, ızdırap varken gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı çok üzgünüm. 35 yıllık ticari, siyasi, sosyal hayatımda tanıdığım ve benden böyle bir şey beklemeyen dostlarımdan özür dilerim” ifadelerini kullandı.
Sporda tüm dünyanın istediğinin adalet olduğunu aktaran Koca, “Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Haksızı, hırsızı haklı çıkaracak sebep vermememiz lazım. Maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum. Özellikle bütün kulüplerin, bütün taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir. Bu insanlar çoluk çocuğunun rızkını keserek ve tek mutlu oldukları futbol maçını izlemek en büyük lüksleridir. Bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım” dedi.