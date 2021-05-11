Talisca bombası patladı; iki yıllık sözleşme
Çin'de Guangzhou kulübünden ayrılma kararı alan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'ya 2 senelik sürpriz bir transfer teklifi yapıldı.
Porto'dan Marega'yı kadrosuna katan Al Hilal, şimdi de Brezilyalı yıldız Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
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FutbolArena'nın haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Talisca'ya 2 yıllık sözleşme önerdi.
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Ancak Talisca'nın yüksek maaş talebi nedeniyle transfer görüşmelerinin oldukça uzayacağı ön görülüyor.
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Daha önce Flamengo'nun kadrosuna katmak istediği Talisca, Brezilya ekibinden yıllık 6 milyon Euro talep edince görüşmeler durdu.
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