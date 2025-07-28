Taraftar Osimhen'i beklerken... Galatasaray'dan iki sürpriz transfer!
Victor Osimhen transferini resmi olarak açıklaması beklenen Galatasaray, Altınordu'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı.
Kaynak: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen iki genç futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı öğrenildi.
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Geçen yıl aralık ayında profesyonel sözleşme imzalanan ve devre arasında A takıma alınan 16 yaşındaki sol kanat Mustafa Duru ve 17 yaşındaki kaleci Arda Yılmaz'ın antrenmanlara katılmadığı öğrenilirken, iki yıldız adayının Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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Alt yaş gruplarında milli formayı giyen iki genç krampondan Mustafa'yı Trabzonspor'un da transfer etmek istediği ancak oyuncunun tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığı ifade edildi.
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Altınordu'nun bu iki transferden 600 bin Euro bonservis geliri elde edeceği, futbolcuların bir sonraki satışlarından yüzde 25 pay alacağı bildirildi.
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