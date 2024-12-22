Taraftar sahaya indi Galatasaray maçı karıştı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada bir taraftar sahaya girerek Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında mücadelenin 51. dakikasında sarı-kırmızılıların 3. golü bulmasının ardından Kayserispor tribünlerinde olaylar çıktı.
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Bu sırada sahaya giren bir taraftar Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çekinirken, güvenlik güçleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak saha dışına çıkarıldı.
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Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle maç yaklaşık 10 dakika durdu.
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