  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Taraftar sahaya indi Galatasaray maçı karıştı

Taraftar sahaya indi Galatasaray maçı karıştı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada bir taraftar sahaya girerek Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA
Taraftar sahaya indi Galatasaray maçı karıştı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında mücadelenin 51. dakikasında sarı-kırmızılıların 3. golü bulmasının ardından Kayserispor tribünlerinde olaylar çıktı.

1 / 3
Taraftar sahaya indi Galatasaray maçı karıştı - Resim: 2

Bu sırada sahaya giren bir taraftar Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çekinirken, güvenlik güçleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

2 / 3
Taraftar sahaya indi Galatasaray maçı karıştı - Resim: 3

Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle maç yaklaşık 10 dakika durdu.

3 / 3