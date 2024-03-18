Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı
Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. Kafileyi havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Kaynak: DHA
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Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından bordo-mavili bazı taraftarların sahaya girmesiyle olaylar yaşandı. Çıkan olayların ardından sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına girdikten sonra uzun süre orada bekletildi.
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Güvenliğin sağlanmasının ardından sarı-lacivertli kafile, 01.30 sıralarında stattan ayrıldı. Kafileyi taşıyan uçak 04.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.
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Yaşanan olayların ardından Trabzon’dan ayrılan kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti.
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