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Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı

Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. Kafileyi havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Kaynak: DHA
Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı - Resim: 1
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Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı - Resim: 2

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından bordo-mavili bazı taraftarların sahaya girmesiyle olaylar yaşandı. Çıkan olayların ardından sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına girdikten sonra uzun süre orada bekletildi.

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Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı - Resim: 3

 Güvenliğin sağlanmasının ardından sarı-lacivertli kafile, 01.30 sıralarında stattan ayrıldı.  Kafileyi taşıyan uçak 04.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. 

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Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı - Resim: 4

Yaşanan olayların ardından Trabzon’dan ayrılan kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti.

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