  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu!

Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finali rövanşında İtalyan ekibi Chieri’76’yı muhteşem bir geri dönüşle 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! - Resim: 1

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Türk voleybol tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıya imza attı. 

1 / 6
Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! - Resim: 2

Daha önce üç kez final oynayıp ikinci olduğu CEV Cup'ta bu kez hata yapmayan "Filenin Aslanları", İtalyan rakibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı Burhan Felek'te dize getirerek kupayı müzesine götürdü.

2 / 6
Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! - Resim: 3

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosferde oynanan maçta, temsilcimiz ilk seti 25-27 kaybetmesine rağmen pes etmedi. 

3 / 6
Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! - Resim: 4

İkinci setle birlikte oyuna ağırlığını koyan Myriam Sylla ve Alexia Carutasu'nun etkili oyunuyla üstünlüğü ele alan Galatasaray; 25-22, 25-18 ve 25-18’lik setlerle maçı 3-1 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.

4 / 6