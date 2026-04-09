Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu!
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finali rövanşında İtalyan ekibi Chieri’76’yı muhteşem bir geri dönüşle 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Kaynak: DHA / İHA
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Türk voleybol tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıya imza attı.
Daha önce üç kez final oynayıp ikinci olduğu CEV Cup'ta bu kez hata yapmayan "Filenin Aslanları", İtalyan rakibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı Burhan Felek'te dize getirerek kupayı müzesine götürdü.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosferde oynanan maçta, temsilcimiz ilk seti 25-27 kaybetmesine rağmen pes etmedi.
İkinci setle birlikte oyuna ağırlığını koyan Myriam Sylla ve Alexia Carutasu'nun etkili oyunuyla üstünlüğü ele alan Galatasaray; 25-22, 25-18 ve 25-18’lik setlerle maçı 3-1 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.
