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  3. 24 Aralık 2020 13:00

Taylan Antalyalı'nın transfer hedefi belli oldu!

Galatasaray'ın bu sezonki yükselen yıldızı Taylan Antalyalı, performansıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Taylan Antalyalı'nın transfer hedefi belli oldu!

Adı son dönemde bazı Avrupa kulüpleriyle anılan Taylan'ın performansı camiayı oldukça memnun ederken, yıldız ismin kariyer planları da ortaya çıktı.

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Taylan Antalyalı'nın transfer hedefi belli oldu!

Milliyet Gazetesi'nin 25 yaşındaki futbolcunun yakın çevresine dayandırdığı habere göre; Taylan'ın en büyük hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğu hatırlatılırken, "O hayali gerçek oldu. Bu kadar hırslı olmasının altında bu duygu yatıyor. Şimdi de Galatasaray'da kaptan olmak ve Selçuk İnan gibi sembol isimlerden biri olmayı hayal ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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Taylan Antalyalı'nın transfer hedefi belli oldu!

Taylan için Avrupa'ya transfer olmadan önce bu hayallerini gerçekleştirmenin öncelik olduğu belirtildi.

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Taylan Antalyalı'nın transfer hedefi belli oldu!

ÜCRETİNE YÜZDE 100 ZAM!
Diğer taraftan yönetimin Taylan Antalyalı'nın ücretine devre arasında zam yapacağı öğrenildi.

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