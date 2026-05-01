Tedesco İstanbul'a taraftarın omuzlarında veda etti...
Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası görevine son verilen Domenico Tedesco, İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde Almanya'ya uçtu.
Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul’dan taraftarların büyük ilgisiyle uğurlandı. Galatasaray derbisinde alınan yenilgi sonrası görev süreci tamamlanan İtalyan asıllı Alman teknik adam, kariyerinin yeni durağı için Almanya’ya gitti. Görevden ayrılmasına rağmen sarı-lacivertli taraftarların gönlünde yer edinen 40 yaşındaki çalıştırıcı için İstanbul Havalimanı’nda mini bir uğurlama töreni yapıldı. 100’den fazla taraftarın havalimanına gelmesiyle oluşan kalabalık, Tedesco’ya çiçekler vererek tezahüratlarda bulundu.
Taraftarların imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen Tedesco, yaşanan yoğunluk nedeniyle terminal içerisinde ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Pasaport kontrolü öncesi taraftarlarla kucaklaşan teknik adamın, sergilenen bu vefalı uğurlama karşısında duygusal anlar yaşadığı görüldü. Türk Hava Yolları’nın Stuttgart seferiyle Türkiye’den ayrılan Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe macerası böylece resmen noktalanmış oldu. Tedesco döneminde oynanan futbol ve derbi performansı camiada uzun süre tartışılmış, yönetimin kararıyla geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilmişti.