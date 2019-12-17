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  3. 17 Aralık 2019 12:01

Terim'den sürpriz karar! İşte Tuzlaspor-Galatasaray maçı ilk 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bu akşam 20.45'te Tuzlaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, ipleri sıkı tutacak. İlk maçı kendi sahasında rakibine 2-0 kaybeden Galatasaray, ikinci maçta sahaya sürpriz bir kadroyla ç

Terim'den sürpriz karar! İşte Tuzlaspor-Galatasaray maçı ilk 11'i

Galatasaray'ın kötü sezon başlangıcı kupaya da yansıdı.

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Terim'den sürpriz karar! İşte Tuzlaspor-Galatasaray maçı ilk 11'i

Avrupa'da elenen, Süper Lig'de 6. sırada yer alan Cimbom, Türkiye Kupası'na da erken veda etmenin eşiğinde.

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Terim'den sürpriz karar! İşte Tuzlaspor-Galatasaray maçı ilk 11'i

Tuzlaspor'a kendi sahasında 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar bugün 20.45'te Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda bu skoru çevirmeye çalışacak.

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Terim'den sürpriz karar! İşte Tuzlaspor-Galatasaray maçı ilk 11'i

Aslan'ın turu geçmesi için en az iki farklı kazanması gerekiyor. Galatasaray tek farklı kazansa dahi Tuzlaspor tur atlayacak.

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