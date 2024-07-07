Teşekkürler çocuklar; buraya kadarmış... Hollanda yarı finalde
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile oynadı. Milliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Şampiyonada F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı. A Milliler son 16 turunda da Avusturya’yı 2-1'lik skorla elemişti.
Milli Takımımızın tek golü 35. dakikada Samet Akaydın'dan geldi.
A Milli Takım’ın 35'inci dakikada sol taraftan kullandığı kornerde Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı sağ kanattan önünde bulan Arda Güler’in arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Samet Akaydin’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1