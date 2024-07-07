Teşekkürler çocuklar; buraya kadarmış... Hollanda yarı finalde

Şampiyonada F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı. A Milliler son 16 turunda da Avusturya’yı 2-1'lik skorla elemişti.