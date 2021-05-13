TFF tanıttı: İşte şampiyonların kupaları..

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunu tamamlamak üzereyiz. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki 3 büyük kulübümüzün kıyasıya mücadelelerini izlemek, son haftaya gelinmesine rağmen şampiyon takımın belli olmaması bizleri ve tüm futbolseverleri oldukça heyecanlandırmaktadır. Bu heyecanı bizlere yaşattıkları için tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Mücadelenin devam ettiği önümüzdeki maçlarda da takımlarımıza başarılar diliyorum. Süper Lig'de sezon boyunca mücadeleye devam eden ancak düşme potasındaki takımlarımızın da bu çabasını takdir etmemek mümkün değil. Bu vesile ile de bu takımlarımıza başarılar diliyorum. Spor Toto 1'inci Lig'de de eşine az rastlanır kıyasıya bir yarış izledik. Spor Toto 1'inci Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u tebrik ediyorum. Play-Off'a kalan Yılport Samsunspor, Altay, Altınordu ve İstanbulspor kulüplerimize de başarılar diliyorum. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ülke sporumuzun gelişmesi adına tesis yatırımlarımızı, tüm spor branşlarındaki federasyon ve kulüplerimize yardımlarımızı ve desteğimizi sürdürmekteyiz" dedi.