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Tokyo'da tarihi başarı! Türkiye'den olimpiyat madalyası rekoru...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna taktı. Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı. İşte Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları;

Mete Gazoz (Okçuluk) | Altın madalya

1 / 13

Busenaz Sürmeneli (Boks) | Altın madalya

2 / 13

Buse Naz Çakıroğlu (Boks) | Gümüş madalya

3 / 13

Eray Şamdan (Karate) | Gümüş madalya

4 / 13