Tokyo'da tarihi başarı! Türkiye'den olimpiyat madalyası rekoru...
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna taktı. Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı. İşte Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları;
Mete Gazoz (Okçuluk) | Altın madalya
1 / 13
Busenaz Sürmeneli (Boks) | Altın madalya
2 / 13
Buse Naz Çakıroğlu (Boks) | Gümüş madalya
3 / 13
Eray Şamdan (Karate) | Gümüş madalya
4 / 13