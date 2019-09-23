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  3. 23 Eylül 2019 13:50

Tolga Ciğerci'den Galatasaray hakkında bomba sözler

Galatasaray'daki sakatlıktan forma giyemedikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir sene de yeni takımında oynayamayan Tolga Ciğerci, Ankaragücü karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tolga Ciğerci, Süper

Tolga Ciğerci'den Galatasaray hakkında bomba sözler

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ve Ankaragücü, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Tolga Ciğerci'den Galatasaray hakkında bomba sözler

Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı rakibini Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.

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Tolga Ciğerci'den Galatasaray hakkında bomba sözler

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu sezon formayı kaptıktan sonra çıkışa geçen Tolga Ciğerci, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Tolga Ciğerci'den Galatasaray hakkında bomba sözler

27 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullandı.

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