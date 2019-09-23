Tolga Ciğerci'den Galatasaray hakkında bomba sözler
Galatasaray'daki sakatlıktan forma giyemedikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir sene de yeni takımında oynayamayan Tolga Ciğerci, Ankaragücü karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tolga Ciğerci, Süper
Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı rakibini Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu sezon formayı kaptıktan sonra çıkışa geçen Tolga Ciğerci, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.