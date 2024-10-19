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Toprak Razgatlıoğlu 2. kez Dünya Superbike şampiyonu oldu

İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda ikinci olan Toprak Razgatlıoğlu, ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA, DHA, İHA
Toprak Razgatlıoğlu 2. kez Dünya Superbike şampiyonu oldu - Resim: 1

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2024 yılının şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu oldu.

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Toprak Razgatlıoğlu 2. kez Dünya Superbike şampiyonu oldu - Resim: 2

Bu yıl BMW Rokit takımıyla yarışan ve yer aldığı tüm yarışları domine eden milli motosikletçi, sezonun son ayağında Jerez’de ikinci olarak şampiyonluğunu ilan etti.

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Toprak Razgatlıoğlu 2. kez Dünya Superbike şampiyonu oldu - Resim: 3

Razgatlıoğlu, bu başarının sahibi olan tek Türk sporcu olarak Türk spor tarihine bir kez daha adını büyük harflerle yazdırdı.

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Toprak Razgatlıoğlu 2. kez Dünya Superbike şampiyonu oldu - Resim: 4

Sezona Avustralya’da başlayan Toprak, BMW ile performansı soru işareti olsa da ikinci ayakta Katalunya’da 2 yarış kazandı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

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