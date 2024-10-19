Toprak Razgatlıoğlu 2. kez Dünya Superbike şampiyonu oldu
İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda ikinci olan Toprak Razgatlıoğlu, ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA, DHA, İHA
Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2024 yılının şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu oldu.
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Bu yıl BMW Rokit takımıyla yarışan ve yer aldığı tüm yarışları domine eden milli motosikletçi, sezonun son ayağında Jerez’de ikinci olarak şampiyonluğunu ilan etti.
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Razgatlıoğlu, bu başarının sahibi olan tek Türk sporcu olarak Türk spor tarihine bir kez daha adını büyük harflerle yazdırdı.
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Sezona Avustralya’da başlayan Toprak, BMW ile performansı soru işareti olsa da ikinci ayakta Katalunya’da 2 yarış kazandı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.
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