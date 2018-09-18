Trabzon basını yenilgiye sert çıktı !
Trabzon yerel gazeteleri, Trabzonspor´un 1-0´lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, sert eleştiri yaptı.
Günebakış gazetesi, "Gözlerime inanamıyorum!", "Galatasaray maçında fırtına kopartan Trabzonspor, Alanya deplasmanında hüsran yaşadı" başlıklarına yer verdi.
Kuzey Ekspres gazetesi, "Kafayı yedik", "Alanya´da 4´üncü dakikada yediğimiz golün altından kalkamadık" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.
Karadeniz gazetesi, "Sürpriz mi diyelim?", "Galatasaray galibiyetinin havasından kurtulamayan Trabzonspor, Alanya´da şok bir yenilgi aldı" yorumunu yaptı.