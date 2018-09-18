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  3. 18 Eylül 2018 18:18

Trabzon basını yenilgiye sert çıktı !

Trabzon yerel gazeteleri, Trabzonspor´un 1-0´lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, sert eleştiri yaptı.

Trabzon basını yenilgiye sert çıktı !

Günebakış gazetesi, "Gözlerime inanamıyorum!", "Galatasaray maçında fırtına kopartan Trabzonspor, Alanya deplasmanında hüsran yaşadı" başlıklarına yer verdi.

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Trabzon basını yenilgiye sert çıktı !

Kuzey Ekspres gazetesi, "Kafayı yedik", "Alanya´da 4´üncü dakikada yediğimiz golün altından kalkamadık" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

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Trabzon basını yenilgiye sert çıktı !

Karadeniz gazetesi, "Sürpriz mi diyelim?", "Galatasaray galibiyetinin havasından kurtulamayan Trabzonspor, Alanya´da şok bir yenilgi aldı" yorumunu yaptı.

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Trabzon basını yenilgiye sert çıktı !

Taka gazetesi, "Rüyadan uyandık!", "Galatasaray galibiyeti ile farklı bir havaya giren Trabzonspor, Alanya maçı ile gerçeğe döndü" ifadelerini kullandı.

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