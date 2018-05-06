Trabzon yerel basını ateş püskürdü
Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un 5-2'lik Kasımpaşa yenilgisi sonrası çok sert başlıklar atarak takıma ateş püskürdü.
Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ikinci kez kalesinde 5 gol ve üzeri gol gördü, ayrıca ligin en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.
Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ve 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Yanal ile yollarını ayıran bordo-mavililerde, ligin 32’nci haftasında Kasımpaşa karşısında alınan 5-2’lik mağlubiyetin ardından da Yanal’ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay eleştirilerin merkezinde yer aldı.
Bu arada kentte yerel gazeteler de Trabzonspor’un 5-2’lik Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından ‘rezalet ve utanç’ yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, “Utanç gecesi. Kasımpaşa karşısında tel tel dökülen oyuncular, bordo-mavililerin başını yere eğdirdi” ifadelerini kulllandı.