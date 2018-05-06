Trabzon yerel basını ateş püskürdü

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ikinci kez kalesinde 5 gol ve üzeri gol gördü, ayrıca ligin en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.