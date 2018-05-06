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  3. 06 Mayıs 2018 14:25

Trabzon yerel basını ateş püskürdü

Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un 5-2'lik Kasımpaşa yenilgisi sonrası çok sert başlıklar atarak takıma ateş püskürdü.

Trabzon yerel basını ateş püskürdü

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ikinci kez kalesinde 5 gol ve üzeri gol gördü, ayrıca ligin en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.

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Trabzon yerel basını ateş püskürdü

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ve 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Yanal ile yollarını ayıran bordo-mavililerde, ligin 32’nci haftasında Kasımpaşa karşısında alınan 5-2’lik mağlubiyetin ardından da Yanal’ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay eleştirilerin merkezinde yer aldı.

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Trabzon yerel basını ateş püskürdü

Bu arada kentte yerel gazeteler de Trabzonspor’un 5-2’lik Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından ‘rezalet ve utanç’ yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, “Utanç gecesi. Kasımpaşa karşısında tel tel dökülen oyuncular, bordo-mavililerin başını yere eğdirdi” ifadelerini kulllandı.

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Trabzon yerel basını ateş püskürdü

Günebakış Gazetesi, “Bu kafayla Avrupa’ya mı gidilir?” yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Vay başımıza gelenler” ifadelerine yer verdi. Kuzey Ekspres Gazetesi ve Sonnokta Gazeteleri ise “Tarihi rezalet”, “Tam rezalet” başlıklarını kullandı.

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