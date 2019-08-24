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  3. 24 Ağustos 2019 00:25

Trabzonspor gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak?

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Yunan ekibi AEK Atina'yı deplasmanda 3-1 Trabzonspor, rövanş maçı için büyük bir avantaj yakaladı. Evinde de istediği skoru alması dahilinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak olan Trabzonspor'un kazanacağı

Trabzonspor gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı deplasmanda 3-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Temsilcimizin gollerini Caleb Ekuban kaydetti.

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Trabzonspor gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak?

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

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Trabzonspor gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak?

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

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Trabzonspor gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak?

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı.

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