Trabzonspor gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak?
UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Yunan ekibi AEK Atina'yı deplasmanda 3-1 Trabzonspor, rövanş maçı için büyük bir avantaj yakaladı. Evinde de istediği skoru alması dahilinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak olan Trabzonspor'un kazanacağı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı deplasmanda 3-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Temsilcimizin gollerini Caleb Ekuban kaydetti.
Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.