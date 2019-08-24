Trabzonspor gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak?

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.