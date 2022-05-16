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Trabzonspor şampiyonluğu bir kez daha kutladı: 2-1

Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kutlamaları İstanbul Olimpiyat Stadı'na taşıdı. Şampiyon, 75 bin taraftarının önünde konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor şampiyonluğu bir kez daha kutladı: 2-1 - Resim: 1

Süper Lig Şampiyonluk Kupası'na dün kavuşan Trabzonspor'da kutlamaların bugünkü adresi Altay'ı ağırladığı İstanbul Olimpiyat Stadı oldu.   

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Trabzonspor şampiyonluğu bir kez daha kutladı: 2-1 - Resim: 2

75 bin taraftarının tıklım tıklım doldurduğu statta coşku son derece yüksekti.   

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Trabzonspor şampiyonluğu bir kez daha kutladı: 2-1 - Resim: 3

19. dakikada İbrahim Öztürk'un kendi kalesine attığı golle öne geçen şampiyon Trabzonspor'a konuk Altay 70. dakikada Martin Rodriguez'in golüyle karşılık verdi. 

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Trabzonspor şampiyonluğu bir kez daha kutladı: 2-1 - Resim: 4

Mücadelede son sözü 84. dakikada penaltıdan attığı golle Nwakaeme söyledi. 

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