Trabzonspor şampiyonluğu bir kez daha kutladı: 2-1
Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kutlamaları İstanbul Olimpiyat Stadı'na taşıdı. Şampiyon, 75 bin taraftarının önünde konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Süper Lig Şampiyonluk Kupası'na dün kavuşan Trabzonspor'da kutlamaların bugünkü adresi Altay'ı ağırladığı İstanbul Olimpiyat Stadı oldu.
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75 bin taraftarının tıklım tıklım doldurduğu statta coşku son derece yüksekti.
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19. dakikada İbrahim Öztürk'un kendi kalesine attığı golle öne geçen şampiyon Trabzonspor'a konuk Altay 70. dakikada Martin Rodriguez'in golüyle karşılık verdi.
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Mücadelede son sözü 84. dakikada penaltıdan attığı golle Nwakaeme söyledi.
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