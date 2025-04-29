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Trabzonspor U19 Barcelona'ya direnemedi, turnuvayı ikinci tamamladı

UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.

Kaynak: DHA / İHA
Trabzonspor U19 Barcelona'ya direnemedi, turnuvayı ikinci tamamladı - Resim: 1

UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor, İspanya'nın Barcelona takımına 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı. Karşılaşmayı Trabzon'dan takip eden taraftarlar maçın ardından hüzünlü anlar yaşadı.

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Trabzonspor U19 Barcelona'ya direnemedi, turnuvayı ikinci tamamladı - Resim: 2

İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan final müsabakasını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetti. Yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Giuseppe Perrotti yaptı.

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Trabzonspor U19 Barcelona'ya direnemedi, turnuvayı ikinci tamamladı - Resim: 3

İspanyol ekibi ilk yarıyı Ibrahim Diarra ve Andres Cuenca Cejudo'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

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Trabzonspor U19 Barcelona'ya direnemedi, turnuvayı ikinci tamamladı - Resim: 4

İkinci yarıda Hugo Alba ve Diarra ile birer gol daha bulan Barcelona farkı 4'e çıkardı.

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