Trabzonspor U19 Barcelona'ya direnemedi, turnuvayı ikinci tamamladı
UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.
Kaynak: DHA / İHA
UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor, İspanya'nın Barcelona takımına 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı. Karşılaşmayı Trabzon'dan takip eden taraftarlar maçın ardından hüzünlü anlar yaşadı.
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İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan final müsabakasını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetti. Yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Giuseppe Perrotti yaptı.
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İspanyol ekibi ilk yarıyı Ibrahim Diarra ve Andres Cuenca Cejudo'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
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İkinci yarıda Hugo Alba ve Diarra ile birer gol daha bulan Barcelona farkı 4'e çıkardı.
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