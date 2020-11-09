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  3. 09 Kasım 2020 11:20

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, ligin ilk 7 haftasında sadece 5 puan toplayabilmiş ve İngiliz hoca ile yollar ayrılmıştı. Newton'ın ayrılması sonrası Abdullah Avcı ile anlaşan yönetimin bugün açıklamayı yapması bekleniyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Milli ara nedeniyle takıma 3 günlük izin verilirken, hazırlıklar çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak.

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

 Bu antrenmanda yeni teknik direktör Abdullah Avcı da takımın başında olacak. 2 haftalık arayı mini bir kamp gibi gören Avcı, bu süreçte oynatmayı planladığı futbolun ve oyun anlayışının temellerini atmayı hedefliyor.

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Trabzonspor ile yeni bir meydan okumaUzun yıllar Başakşehir, eski adıyla İstanbul BŞB’yi çalıştıran Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım serüveni yaşadı. 

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 2014-2019 arası tekrar Başakşehir’in başında olan 57 yaşındaki teknik adam, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ile ligde 18 maça çıkan Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldıktan sonra 20 Ocak 2020’de Beşiktaş’tan ayrılmıştı. 

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