Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi!
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in ardından yeni teknik direktörün kim olacağı belli oldu. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı öğrenilirken resmi açıklamanın kupa finalinin ardından yapılması bekleniyor
Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve sonrasında teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Habertürk Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre; bir süredir Başakşehir ve Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Abdullah Avcı'yı gündemine alan bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcıda mutlu sona ulaştı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Avcı ile yapılan son görüşmede anlaşmaya vardığı öğrenilirken resmi açıklamanın Türkiye Kupası finalinin ardından yapılması bekleniyor.