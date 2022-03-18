Trabzonspor'a kar engeli: Rizespor'lu oyuncu tarihe geçti
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30’uncu haftasında Trabzonspor, karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30’uncu haftasında 70 puanla lider Trabzonspor deplasmanda, 23 puanla ligin 19’uncu sırasında bulunan Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havada başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip Çaykur Rizespor kümede kalma mücadelesi verirken, erken şampiyonluk hesapları yapan bordo-mavili takım mutlak zafer ve 30’uncu haftaların puan rekorunu yakalamak için sahaya çıktı.
Karadeniz’de günlerdir etkili olan kar yağışının bugünkü karşılaşmayı etkilememesi için Çaykur Rizespor yönetiminin talimatıyla stadyumun çimleri kesilip, önlem amacıyla zeminin üzerine branda serilmişti. Brandanın kaldırılıp karın şiddetlenmesi üzerine zemin beyaz örtüyle kaplandı. Hakem Volkan Bayarslan’ın talimatıyla stat görevlileri ve taraftarlar el ele vererek sahayı kardan temizledi. Temizleme çalışmaları nedeniyle 15 dakika ertelenen karşılaşma saat 20.15’te başladı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maç 3-2'lik Rizespor galibiyetiyle sonuçlandı.
MAÇ ÖNCESİ KAR YAĞIŞINI TARAFTARLAR TEMİZLEDİ
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenme tehlikesi yaşadı. Görevlilerin sahaya girip zemini temizlemesinin ardından böyle bir tehlike kalmadı.
TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, net bir vuruşla ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. Skor 1-0 oldu.
RİZESPOR'DAN PENALTI GOLÜ
Ceza sahası içerisinde seken topa müdahale etmek isteyen Holmen, Nwakaeme'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi ve Rizespor penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Pohjanpalo'nun vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 59. dakikada beraberliği yakaladı.