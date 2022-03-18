Trabzonspor'a kar engeli: Rizespor'lu oyuncu tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30’uncu haftasında 70 puanla lider Trabzonspor deplasmanda, 23 puanla ligin 19’uncu sırasında bulunan Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havada başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip Çaykur Rizespor kümede kalma mücadelesi verirken, erken şampiyonluk hesapları yapan bordo-mavili takım mutlak zafer ve 30’uncu haftaların puan rekorunu yakalamak için sahaya çıktı.



Karadeniz’de günlerdir etkili olan kar yağışının bugünkü karşılaşmayı etkilememesi için Çaykur Rizespor yönetiminin talimatıyla stadyumun çimleri kesilip, önlem amacıyla zeminin üzerine branda serilmişti. Brandanın kaldırılıp karın şiddetlenmesi üzerine zemin beyaz örtüyle kaplandı. Hakem Volkan Bayarslan’ın talimatıyla stat görevlileri ve taraftarlar el ele vererek sahayı kardan temizledi. Temizleme çalışmaları nedeniyle 15 dakika ertelenen karşılaşma saat 20.15’te başladı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maç 3-2'lik Rizespor galibiyetiyle sonuçlandı.