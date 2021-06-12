Trabzonspor'a Sörloth piyangosu
Almanya’nın köklü gazetesi Bild, Leipzig’in yeni sezon planlamasında Sörloth’un yer almadığını ve Norveçli yıldızın kiralanabileceğini yazdı.
Hamsik transferinden sonra Trabzonspor ’da tüm gözler Alexander Sörloth’a çevrildi... Eski yıldızını geri döndürmek isteyen Bordo-Mavililer, ilk olarak oyuncunun geleceğiyle ilgili Leipzig kulübünün alacağı kararı bekliyordu.
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Her ne kadar bu konuyla ilgili resmi açıklama yapılmamasına rağmen Almanya’nın köklü gazetelerinden Bild, müjdeli haberi verdi.
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Leipzig’in yeni sezon planlamasında Sörloth’un yer almadığı vurgulanırken, Norveçli yıldızın kiralanabileceği yazıldı.
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Daha önce görüşüldü Bundesliga ekibinin en az 3 transfer yapacağı ve bütçede yer açmak adına bazı isimlerle yolları ayıracağı vurgulanırken, Sörloth’un gönderilecek futbolcular arasında öne çıktığı belirtildi.
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