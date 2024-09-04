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Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet'nin Katar ekibi Al Rayyan'a kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı - Resim: 1

Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Rayyan'a kiralandığını duyurdu.

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Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı - Resim: 2

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

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Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı - Resim: 3

TREZEGUET'DEN 25 GOL, 16 ASİST

29 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, 2 yıl forma giydiği Trabzonspor'da çıktığı 76 resmi maçta 25 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.

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