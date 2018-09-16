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  3. 16 Eylül 2018 13:32

Trabzonspor'da Nwakaeme şova devam ediyor !

Galatasaray maçında 2 gol+1 asistle yıldızlaşan Anthony, antrenmanda yapılan şut çalışmasında 10 vuruşun 9'unu gol yaptı; Alanyaspor'a da gözdağı verdi.

Trabzonspor'da Nwakaeme şova devam ediyor !

Trabzonspor'da taraftarların daha ilk maçında 'Yeni Yattara' yakıştırması yaptığı Anthony Nwakaeme, idmanlardaki performansıyla da göz dolduruyor.

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Trabzonspor'da Nwakaeme şova devam ediyor !

Galatasaray derbisinde 2 gol ve 1 asistle 4-0'lık tarihi galibiyetin mimarı olan Nijeryalı kanat oyuncusu, son yapılan antrenman sırasında gerçekleştirilen şut çalışmasında da gövde gösterisi yaptı. Anthony çektiği 10 şutun 9'unu golle sonuçlandırmayı başardı.

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Trabzonspor'da Nwakaeme şova devam ediyor !

Teknik direktör Ünal Karaman başarısından dolayı Nwakaeme'yi özel olarak tebrik ederken, kaleyi koruyan isimler de 29 yaşındaki oyuncuyu kutladı.

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Trabzonspor'da Nwakaeme şova devam ediyor !

Oldukça neşeli bir kişiliğe sahip olan ve antrenmanlardaki yüksek motivasyonu ile dikkat çeken Nwakaeme, "Galatasaray maçındaki performansımın sürekli hale gelmesi için daha fazla çalışmalıyım.

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