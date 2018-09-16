Trabzonspor'da Nwakaeme şova devam ediyor !
Galatasaray maçında 2 gol+1 asistle yıldızlaşan Anthony, antrenmanda yapılan şut çalışmasında 10 vuruşun 9'unu gol yaptı; Alanyaspor'a da gözdağı verdi.
Trabzonspor'da taraftarların daha ilk maçında 'Yeni Yattara' yakıştırması yaptığı Anthony Nwakaeme, idmanlardaki performansıyla da göz dolduruyor.
Galatasaray derbisinde 2 gol ve 1 asistle 4-0'lık tarihi galibiyetin mimarı olan Nijeryalı kanat oyuncusu, son yapılan antrenman sırasında gerçekleştirilen şut çalışmasında da gövde gösterisi yaptı. Anthony çektiği 10 şutun 9'unu golle sonuçlandırmayı başardı.
Teknik direktör Ünal Karaman başarısından dolayı Nwakaeme'yi özel olarak tebrik ederken, kaleyi koruyan isimler de 29 yaşındaki oyuncuyu kutladı.