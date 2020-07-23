Trabzonspor'da yeni aday Lucescu!

Kriterlere uygun 2001-2002'de Galatasaray'ı, 2002-2003'te de Beşiktaş'ı ligde şampiyonluğa ulaştıran ve son olarak A Milli Takımımız'ı çalıştıran Rumen hoca için yönetimde fikir birliğine varıldı. Hem ülkemizi yakından tanıması hem de tecrübeleriyle gençlere yol açabilecek deneyimde olması nedeniyle kurt teknik adamın ismi bir anda listenin en üst sırasına yerleşti.