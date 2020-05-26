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  3. 26 Mayıs 2020 21:56

Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı üzecek hamle!

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada şampiyonluk adayları Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, dev bir transfer savaşına girdi.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı üzecek hamle!

12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig öncesinde 3 kulüp de gelecek sezonun takımını kurmak için kollarını sıvadı.

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Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı üzecek hamle!

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali anlamda zarara uğrayan kulüpler, önceliğini düşük maliyetli ya da bonservissiz isimlere yöneltti.

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Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı üzecek hamle!

Bu bağlamda Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek Aitor Cantalapiedra için amansız bir transfer yarışına girdi.

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Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı üzecek hamle!

İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor'un ardından oyuncu ile PAOK'un da ilgilendiğini belirtti.

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