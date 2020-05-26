Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı üzecek hamle!
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada şampiyonluk adayları Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, dev bir transfer savaşına girdi.
12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig öncesinde 3 kulüp de gelecek sezonun takımını kurmak için kollarını sıvadı.
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali anlamda zarara uğrayan kulüpler, önceliğini düşük maliyetli ya da bonservissiz isimlere yöneltti.
Bu bağlamda Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek Aitor Cantalapiedra için amansız bir transfer yarışına girdi.