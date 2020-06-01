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  3. 01 Haziran 2020 09:20

Trabzonspor'dan bir transfer daha! Genç isim...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hem iç hem de dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.

Trabzonspor'dan bir transfer daha! Genç isim...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hem iç hem de dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.

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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Genç isim...

İç transferde Majid Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun opsiyon haklarını kullanan bordo-mavili ekip, sezon sonu bitecek olan Pereira ile de 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.

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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Genç isim...

BALIKESİRSPOR'DAN İKİ TRANSFER BİRDEN Dış transferde ilk imzasını attıran Fırtına, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Genç isim...

Hemen ardından Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, 22 yaşındaki Malili forvet Aly Malle için de Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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