Trabzonspor'dan bir transfer daha! Genç isim...
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hem iç hem de dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hem iç hem de dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor.
İç transferde Majid Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun opsiyon haklarını kullanan bordo-mavili ekip, sezon sonu bitecek olan Pereira ile de 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.
BALIKESİRSPOR'DAN İKİ TRANSFER BİRDEN Dış transferde ilk imzasını attıran Fırtına, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.