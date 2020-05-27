  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Mayıs 2020 12:17

Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!

Süper Lig'e corona virüsü pandemisi nedeni ile verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren kulüpler için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!

Ligin ilk 26 haftası oynanırken, topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'u, aynı puanlı Medipol Başakşehir takip ederken, 3. sırada Galatasaray bulunuyor.

1/ 15
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor ve Galatasaray, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda...

2/ 15
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!

Bu sezon taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek isteyen iki dev kulüp, gelecek sezon için de planlarını şimdiden yapmaya başladı.

3/ 15
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!

Transferde vitesi yükselten ezeli rakiplerden Galatasaray forması giyen bir ismin bordo-mavilileri tercih ettiği, önümüzdeki sezondan itibaren Trabzonspor'da forma giyeceği öğrenildi.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM