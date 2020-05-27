Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!
Süper Lig'e corona virüsü pandemisi nedeni ile verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren kulüpler için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
Ligin ilk 26 haftası oynanırken, topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'u, aynı puanlı Medipol Başakşehir takip ederken, 3. sırada Galatasaray bulunuyor.
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor ve Galatasaray, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda...
Bu sezon taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek isteyen iki dev kulüp, gelecek sezon için de planlarını şimdiden yapmaya başladı.