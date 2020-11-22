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  3. 22 Kasım 2020 21:47

Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı!

Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı!

Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonu başında 6 milyon Euro'luk bedelle İspanya'nın yolunu tutup, Celta Vigo'ya imza atmıştı.

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Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı!

İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı!

İspanyol basınında yer alan habere göre Trabzonspor eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

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Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı!

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

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