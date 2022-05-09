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  4. Trabzonspor'dan İstanbul'da gövde gösterisi! Yenikapı'da tarihi kutlama

Trabzonspor'dan İstanbul'da gövde gösterisi! Yenikapı'da tarihi kutlama

Trabzonspor’un İstanbul Yenikapı’da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının dron görüntüleri görsel şölen oluşturdu.

Trabzonspor'dan İstanbul'da gövde gösterisi! Yenikapı'da tarihi kutlama - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yaptı. 

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Trabzonspor'dan İstanbul'da gövde gösterisi! Yenikapı'da tarihi kutlama - Resim: 2

38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı. 

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Trabzonspor'dan İstanbul'da gövde gösterisi! Yenikapı'da tarihi kutlama - Resim: 3

Taraftarlar meşaleler ve telefon ışıklarıyla alanda görsel şölen oluşturdu. 

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Trabzonspor'dan İstanbul'da gövde gösterisi! Yenikapı'da tarihi kutlama - Resim: 4

Taraftarların gönüllerince eğlendiği ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı anlar ise dron ile havadan görüntülendi. 

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