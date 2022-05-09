Trabzonspor'dan İstanbul'da gövde gösterisi! Yenikapı'da tarihi kutlama
Trabzonspor’un İstanbul Yenikapı’da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının dron görüntüleri görsel şölen oluşturdu.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yaptı.
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38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı.
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Taraftarlar meşaleler ve telefon ışıklarıyla alanda görsel şölen oluşturdu.
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Taraftarların gönüllerince eğlendiği ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı anlar ise dron ile havadan görüntülendi.
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