Trabzonspor'dan taraftarının önünde şampiyonluk antrenmanı
Süper Lig’de yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.
Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
1 / 24
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır idmanları kapalı olarak yapan kulüp, yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu taraftarlarıyla yaşamak için karşılaşma öncesi son idmanı taraftarlara açtı.
2 / 24
Medical Park Stadyumu’nda 20 bin taraftarı önünde çalışan Trabzonsporlu oyuncular, coşkulu taraftarın ilgisi karşısında şaşkınlık yaşadı.
3 / 24
Bordo mavili takım, meşaleler yakan taraftarlar eşliğinde şampiyonluk mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
4 / 24