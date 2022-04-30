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Trabzonspor'dan taraftarının önünde şampiyonluk antrenmanı

Süper Lig’de yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.

Trabzonspor'dan taraftarının önünde şampiyonluk antrenmanı - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. 

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Trabzonspor'dan taraftarının önünde şampiyonluk antrenmanı - Resim: 2

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır idmanları kapalı olarak yapan kulüp, yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu taraftarlarıyla yaşamak için karşılaşma öncesi son idmanı taraftarlara açtı.

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Trabzonspor'dan taraftarının önünde şampiyonluk antrenmanı - Resim: 3

Medical Park Stadyumu’nda 20 bin taraftarı önünde çalışan Trabzonsporlu oyuncular, coşkulu taraftarın ilgisi karşısında şaşkınlık yaşadı. 

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Trabzonspor'dan taraftarının önünde şampiyonluk antrenmanı - Resim: 4

Bordo mavili takım, meşaleler yakan taraftarlar eşliğinde şampiyonluk mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. 

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