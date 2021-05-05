Transfer bombası patladı! Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!

2018’de gidiyordu Crystal Palace’ın Ozan Tufan’a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı. Ancak Sako’nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan’dan vazgeçip Sörloth’u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan’ı elinden kaçırmamaya kararlı.