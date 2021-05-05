Transfer bombası patladı! Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!
Crystal Palace, daha önce bitiremediği Ozan Tufan transferini bu kez tamamlamaya kararlı.
Ozan Tufan, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün takibi altında.
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Yıldız futbolcu hem Fenerbahçe hem de Milli Takım’daki performansıyla transferin aranılan isimlerinden biri haline geldi.
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Ozan’ı isteyen takım çok ancak bu konuda ilk adımı atan Crystal Palace olacak. Premier Lig ekibi, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için kolları sıvadı.
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2018’de gidiyordu Crystal Palace’ın Ozan Tufan’a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı. Ancak Sako’nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan’dan vazgeçip Sörloth’u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan’ı elinden kaçırmamaya kararlı.
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